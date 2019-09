Exclusief voor abonnees Degryse COLUMN | Merci, Kiese Thelin 26 september 2019

"Je zag bij het begin van de wedstrijd dat het ouderwets van moeten was voor Anderlecht. De supporters hebben dat ook duidelijk gemaakt met hun spandoek 'Geen excuses, wij willen Europees spelen'. De keuzes van Kompany waren opvallend. Hij koos voor mannen die ervaring hebben: Kompany, Nasri, Vlap, Roofe ook. In de eerste helft had Anderlecht opnieuw veel balbezit - zoals zo vaak dit seizoen. We zagen weer het voetbal te zien dat Kompany er wil inslijpen. Tegen een mindere tegenstander kan dat. Maar ze kregen amper kansen. Er was een kopbal van Chadli en dan het doelpunt van Nasri. Zijn doelpunt kwam uit het niets, we hadden hem amper gezien. Voorts was het voetbal te stereotiep. De bal rondtikken, zonder meer. En dat tegen een ploeg die ook speelt zonder vertrouwen. Een Anderlecht op niveau moet meer doen dan wat we in de eerste helft gezien hebben. Eigenlijk mogen ze blij zijn dat ze met een 1-1 konden gaan rusten. Bij het tegendoelpunt gaat Van Crombrugge trouwens niet vrijuit."

