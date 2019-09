Exclusief voor abonnees Degryse ANALYSE | Werk aan de winkel voorin 19 september 2019

"Als je in de Champions League drie kansen krijgt, moet er altijd één binnen. Wel, Club heeft er zeven à acht gecreëerd... Er is werk aan de winkel voorin. Dennis, Diatta, Openda: ze zijn allemaal snel, maar geregeld verliezen ze het overzicht. In plaats van een voorzet te trappen, zie je Dennis en Diatta nog eens dribbelen. Waarom toch? Kijk naar Salzburg, hoe die vooruit speelden. Je moet geen drie keer voorbij je man proberen te gaan. Eén keer volstaat."

