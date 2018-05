Degryse over 1986: "Dieptepunt van mijn carrière" 22 mei 2018

"Ik weet hoe Radja zich voelt. In 1986 zaten we op de bus richting Knokke voor een belangrijke wedstrijd. Toen hoorde ik op de radio de lijst met de definitieve selectie voor het WK. (flauw lachje) Maar daar was geen Marc Degryse bij. Nochtans hoorde ik erbij te zijn door mijn prestaties. Alleen vond Guy Thys dat ik niet genoeg prof was. Op dat vlak zie ik een parallel tussen Radja en mezelf. Het was trouwens het dieptepunt van mijn carrière. Zeker omdat ik vanop televisie moest toekijken hoe de Rode Duivels naar de laatste vier doorstootten. Dus Radja... Je bent niet alleen!"

