Degrendele sneuvelt in achtste finales sprint WK Baanwielrennen 02 maart 2018

Nicky Degrendele (21) maakt progressie. Op internationale kampioenschappen geraakte ze de voorbije jaren in de sprint nooit ver. Gisteren haalde ze de achtste finales. Op de 200 meter klokte ze 11.162 - haar Belgisch record bedraagt 11.005 -, goed voor de achttiende tijd. In de zestiende finales schakelde ze de Britse Katy Marchant uit, maar in de achtste finales legde ze de duimen voor de Duitse Pauline Sophie Grabosch, recent nog winnares van de Wereldbeker in Minsk. "Alles wat niet mocht gebeuren in dat duel met Grabosch, gebeurde", zuchtte de West-Vlaamse. "Ik ben ook niet helemaal tevreden over mijn tijd over 200 meter. Dat moet beter. Haal ik de kwartfinales, dan is veel mogelijk, want na een sprint recupereer ik altijd snel."

