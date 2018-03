Degrendele pakt keiringoud na perfecte race WK BAAN 05 maart 2018

Stunt van Nicky Degrendele op de pistewereldkampioenschappen in Apeldoorn. Nadat ze vorig jaar in Hongkong verraste met brons, veroverde de 21-jarige pistier gisteren in de keirin de wereldtitel. In een perfecte race gaf ze iedereen met duidelijk verschil het nakijken. Het leverde haar gisteren een warme knuffel op van Sir Chris Hoy, meervoudig olympisch kampioen. Degrendele lonkt naar de Olympische Spelen in Tokio. In 2020 wordt ze een Belgische medaillehoop. (FHN)

