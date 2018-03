Degrendele naar keirincircuit in Japan 13 maart 2018

00u00 0

Wereldkampioene op de keirin Nicky Degrendele gaat van begin mei tot halverwege juni aan de slag in Japan. De 21-jarige West-Vlaamse gaat er met nog enkele internationale toppers deelnemen aan enkele toernooien. Zo kan ze ook de Japanse pistes verkennen voor de Olympische Spelen 2020 in Tokio. Ze zal in Japan minstens drie wedstrijden rijden, die elk bestaan uit vier competitiedagen. Daarmee treedt ze in de voetsporen van onze landgenoot en keirinwereldkampioen Michel Vaarten, die in de jaren 80 aan de slag ging in het legendarische Japanse keirincircuit.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN