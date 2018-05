Degrendele meteen succesvol in Japan 11 mei 2018

Nicky Degrendele was in haar eerste van vijf toernooien in het Japanse keirincircuit meteen succesvol. De regerende wereldkampioene won in Seibuen de drie geprogrammeerde manches. Degrendele (21) vertrok op 21 april, op uitnodiging van de Japanse Keirin Academy (JKA), naar de bakermat van de discipline om het er, samen met andere toppers als Van Riessen (Ned), Gros (Fra), Hansen (NZl) en Morton (Aus), op te nemen tegen het plaatselijke geweld. (JDK)