Exclusief voor abonnees DeGiro in Duitse handen 14 december 2019

00u00 0

De Duitse online makelaar Flatex neemt zijn Nederlandse sectorgenoot DeGiro over. Hij betaalt er 250 miljoen euro voor. Door de overname van DeGiro vijzelt Flatex zijn klantenbestand op tot ruim 700.000, gespreid over diverse Europese landen. DeGiro is de tweede Nederlandse makelaar in korte tijd die in buitenlandse handen komt. Eerder dit jaar raakte de overname van BinckBank door het Deense Saxo Bank rond.

