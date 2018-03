Degenkolb test op Taaienberg 21 maart 2018

John Degenkolb test de benen op de Taaienberg, vrijdag de zevende van in totaal vijftien hellingen in de 61ste editie van de E3 Harelbeke. De 29-jarige Duitser is in de enige echte generale repetitie voor de Ronde van Vlaanderen aan wederoptreden toe nadat een hardnekkige sinusinfectie hem uit Milaan-Sanremo hield. Degenkolb nam al vijf keer deel aan de Vlaamse eendagsklassieker. Een zesde plaats in 2012 was zijn beste resultaat. (JDK)

