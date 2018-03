Degenkolb op tijd hersteld 20 maart 2018

Anderhalve week geleden moest John Degenkolb ziek Parijs-Nice verlaten. Daardoor miste de Duitser van Trek-Segafredo zaterdag nog Milaan-Sanremo. Ondertussen is de voormalige winnaar van Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix hersteld. Vandaag maakt hij zijn opwachting in ons land en verkent hij het parcours van de E3 Harelbeke, de eerste in een rijtje van vijf voorjaarsklassiekers die hij straks afwerkt. (DNR)