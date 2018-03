Degenkolb lost vroeg, maar... "op goeie weg" 07 maart 2018

John Degenkolb haakte op de Côte de Charbonnières al vroeg af en liep binnen met een groepje op 11:18. Geen veeg teken echter, volgens Trek-ploegleider Steven de Jongh. "John is op de goeie weg. Parijs-Nice is en blijft louter voorbereiding op de klassiekers. In het begin van het seizoen bewees hij al dat hij conditioneel goed is. Hij won gelijk twee keer op Mallorca. Oké, de tegenstand was er niet bijster groot, maar toch: winnen is winnen. Het heeft hem vertrouwen geschonken. Voor aanvang van deze koers, werkte hij een mooi trainingsblok af. Als de progressie zich blijft doorzetten, doet hij volgens mij al meteen mee voor de zege in de Primavera. Zeker als het op de Via Roma uitdraait op een sprint." (JDK)

