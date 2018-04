Degelijk kwartaal voor MDxHealth 25 april 2018

Diagnosticabedrijf MDxHealth heeft eindelijk een beter kwartaal achter de rug, nadat het vorig jaar twee keer een omzetwaarschuwing de wereld in moest sturen. MDxHealth zag zijn omzet tijdens de eerste drie maanden van het jaar met 50% toenemen, tot 9,7 miljoen euro. De inkomsten uit de verkoop van zijn diagnosetesten alleen gingen zelfs 60% hoger, tot 7,9 miljoen. Het diagnosticabedrijf verkocht 9.300 tests, ook al de helft meer dan een jaar geleden. Ter vergelijking: over heel 2017 steeg de omzet uit de verkoop van producten met slechts 13%, terwijl de doelstelling op 75% lag. Topman Jan Groen blijft dan ook voorzichtig. "De omzet zal sneller groeien dan vorig jaar", is alles wat hij kwijt wil. Omdat MDxHealth volop investeert in de ontwikkeling van nieuwe diagnosetesten en de uitbouw van zijn verkoopsteam, is het nog steeds verlieslatend. Het nettoverlies bedraagt 6,7 miljoen euro, 15% meer dan een jaar geleden. MDxHealth had eind maart wel nog 51 miljoen euro in kas om zijn verdere onderzoeken te financieren. Zo'n 36 miljoen daarvan is afkomstig van de kapitaalverhoging van vorige maand.

