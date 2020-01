Exclusief voor abonnees Defraigne nieuwe coach van Aalstar 20 januari 2020

Yves Defraigne is de nieuwe hoofdcoach van Okapi Aalstar. Trevor Huffman zet een stap opzij en wordt zijn assistent. Jean Colinet werd bedankt voor bewezen diensten, waarmee een einde komt aan het Jaumin-tijdperk. "Het resultaat van de wedstrijd Charleroi - Aalstar heeft geen invloed gehad op onze beslissing", zegt CEO Peter Venneman. "In een diepgaand gesprek gaf hij aan dat hij zich beter zou voelen als assistent-coach." Met Defraigne haalt Aalstar een pak ervaring binnen. De Gentenaar coachte eerder onder meer Brussels, Willebroek en Bergen. Hij is de vijfde trainer in twaalf maanden tijd. Een jaar geleden stond Jean-Marc Jaumin nog aan het roer. Colinet sprong even in en Van den Bosch redde de meubelen. (JOP)

