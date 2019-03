Defour opnieuw geopereerd: seizoen voorbij 09 maart 2019

00u00 0

Na een handvol matchen zit het seizoen van Steven Defour (31) er alweer op. De middenvelder van Burnley ging in Antwerpen onder het mes om een blessure in de kuit te herstellen. De zoveelste tegenslag. De Rode Duivel had er al een rotjaar op zitten. Veertien maanden geleden werd hij aan een kraakbeenletsel in de knie geopereerd. Hij stond vervolgens negen maanden aan de kant. De kuitproblemen doken de voorbije weken op. Bij Burnley verwachten ze niet dat hun publiekslieveling dit seizoen nog in actie komt. Defour speelde deze jaargang amper negen matchen. (KTH)