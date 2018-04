Defour: "Nog minieme kans op WK" 16 april 2018

De revalidatie van Steven Defour na zijn operatie begin februari aan het kraakbeen in de knie verloopt naar wens. Gisteren woonde hij samen met zijn vrouw Ornella en dochtertje Ariana Anderlecht-Club Brugge bij en gaf hij een stand van zaken: "Ik ben nu aan het wandelen zonder brace, dat is al iets." Defour heeft de hoop om fit te raken voor het WK en een plaats in de selectie te bemachtigen nog niet helemaal opgegeven. "Al is de kans miniem. Mijn kinesist Lieven Maesschalck, waar ik elke dag werk, houdt bondscoach Roberto Martinez op de hoogte van mijn evolutie." (BF)