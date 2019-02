Defour naar specialist voor kuitproblemen 25 februari 2019

Steven Defour blijft op de sukkel. Na zijn knieoperatie, die hem het WK kostte en negen maanden aan de zijlijn, blijft de kuit opspelen. Burnley stuurde hem naar een specialist voor een 'second opinion'. De voorbije maand kwam hij niet meer in actie. Dit seizoen stond hij nog maar negen keer op het veld. Burnley van zijn kant lijkt wel gelanceerd. Het klopte Tottenham (2-1). Alderweireld en Vertonghen speelden de hele match. Coach Pochettino verloor na het laatste fluitsignaal zijn cool. De laatste kans in de titelstrijd verkwanseld?

