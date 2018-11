Defour heeft weer last van knie 12 november 2018

Weer de linkerknie. Steven Defour (30) moest uit bij Leicester voor het uur naar de kant met overlast in de knie die hem acht maanden uit roulatie hield. De wissel, zo zei coach Sean Dyche, was er een uit voorzorg. "We verwachten niet dat het ernstig is, maar hij zal de komende dagen wel verder worden onderzocht." Defour keerde einde september terug uit blessure. Hij startte de laatste vier wedstrijden voor Burnley. (KTH)