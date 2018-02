Defour geopereerd, blessure Mertens valt mee 06 februari 2018

Duimpje omhoog. De knieoperatie van Steven Defour (29) is geslaagd. De middenvelder ging gisteren om 16u onder het mes in het AZ Monica in Antwerpen bij chirurg Koen Lagae. Defour staat zo'n vijf maanden aan de kant en mist het WK in Rusland. Zonder blessure was hij zo goed als zeker geweest van een selectie - bondscoach Martínez ziet hem graag. "Alles is goed verlopen", schreef Defour op Instagram. "Bedankt voor alle berichten. Dat motiveert me om zo snel mogelijk weer terug te keren."

