Defour aan de beterhand 09 november 2019

De hamstringblessure van Steven Defour evolueert gunstig. De ex-Rode Duivel onderging donderdag een controle en die zette het licht op groen om de trainingsarbeid op te drijven. Vanaf volgende week gaat hij iets meer doorgedreven trainen. Tijdens de interlandbreak moet hij langzaam bij de groep kunnen aansluiten. De inhaalwedstrijd tegen Gent van 21 november is niet onhaalbaar. Op Borges en Quirynen is het nog eventjes wachten, maar ook zij zetten stappen. Opare hoopt de club in de winterstop te recupereren. Voor Pius ligt die streefdatum later, richting de start van de play-offs. (SJH)