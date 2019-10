Exclusief voor abonnees Defour 2 weken out 10 oktober 2019

De blessure van Steven Defour is minder ernstig dan Laszlo Bölöni voorzag. In plaats van zes weken staat hij er maar twee aan de kant. Na de onderzoeken werd een verrekking en een klein scheurtje in de hamstrings vastgesteld. Defour heeft er nu vier wedstrijden opzitten, maar de volgende tegen KV Mechelen ziet hij aan zich voorbijgaan. Nadien sluit hij in principe weer bij de groep aan. (SJH)