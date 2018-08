Definitieve WK-selectie Red Dragons bekend 23 augustus 2018

Bondscoach Anastasi heeft gisteren de 14 namen vrijgegeven die in september naar het WK in Firenze gaan. De Italiaanse selectieheer neemt Sam Deroo, Bram Van den Dries, Hendrik Tuerlinckx, Stijn D'Hulst, Igor Grobelny, Lowie Stuer, François Lecat, Kevin Klinkenberg, Pieter Verhees, Simon Van de Voorde, Jelle Ribbens, Matthias Valkiers, Tomas Rousseaux en Pieter Coolman mee naar Italië. Voor Arno Van De Velde en Gert Van Walle is er geen plaats in de selectie. Morgen vertrekken de Dragons naar Bulgarije voor een oefeninterland. Anastasi voegt nog een extra lid toe aan de Belgische delegatie. De Pool Damian Musiak zal de scouting uitvoeren. (MPM)