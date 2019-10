Exclusief voor abonnees Definitieve straf voor Genk en STVV kan maanden op zich laten wachten 01 oktober 2019

Wanneer wordt duidelijk welke straf STVV en/of Racing Genk krijgen voor de ongeregeldheden tijdens hun stilgelegde derby? Dat is onduidelijk. Bondsprocureur Kris Wagner moet eerst een straf vorderen. Dat zou in principe in de komende zevende dagen gebeuren. Vervolgens behandelt de Geschillencommissie Hoger Beroep de zaak. Daarna is nog beroep mogelijk via het BAS. Volgens het bondsreglement riskeren beide clubs twee punten aftrek, een boete van 25.000 tot 50.000 euro, en kan de wedstrijd herspeeld worden achter gesloten deuren.

