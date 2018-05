Definitief: nieuwe registratierechten vanaf 1 juni van 10 naar 7% 11 mei 2018

Het Vlaams Parlement heeft woensdag het licht op groen gezet voor de hervorming van de registratierechten. Op die manier kan de verlaging van de koopbelasting ingaan op 1 juni. Oppositiepartijen Groen en sp.a onthielden zich bij de stemming, oppositiepartij Vlaams Belang keurde het decreet mee goed met de meerderheid. De Vlaamse regering hervormt de registratierechten die je moet betalen bij de aankoop van een woning. Het standaardtarief gaat daarbij van 10 naar 7% en voor bescheiden woningen met een aankoopprijs tot 200.000 euro is er een vrijstelling op de eerste schijf van 80.000 euro. Die vrijstelling komt overeen met een korting van 5.600 euro. Volgens de regering zal de hervorming meer gezinnen in staat stellen een eigen woning of appartement te kopen.

HLN