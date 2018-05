Definitief: Meghans papa zal er niet bij zijn 18 mei 2018

Het staat vast: Thomas Markle (73), de vader van Meghan Markle, zal niet aanwezig bij het huwelijk van zijn dochter. In een verklaring die door Kensington Palace is verspreid, bevestigt Meghan dat haar papa niet in staat is om naar Londen af te reizen door zijn gezondheid. "Het is jammer dat mijn vader ons huwelijk niet zal bijwonen. Ik heb altijd om hem gegeven en hoop dat hij de ruimte krijgt om zich op zijn gezondheid te focussen", zegt Meghan. "Ik wil iedereen bedanken voor alle steun. Weet dat Harry en ik er enorm naar uitkijken om onze speciale dag met jullie te delen."

