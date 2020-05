Exclusief voor abonnees Definitief: F1 Zandvoort jaar uitgesteld SPORT KORT 29 mei 2020

De GP in Zandvoort wordt definitief met een jaar uitgesteld. De Grote Prijs stond op zondag 3 mei op de planning, maar kon door de coronacrisis niet plaatsvinden. De Formule 1 heeft Zandvoort gevraagd of er later dit jaar een race zonder publiek kan worden gehouden, maar dat ziet de organisatie niet zitten.

