Definitief: Club mist Vormer tegen Galatasaray 19 november 2019

Club Brugge moet het volgende week zonder Ruud Vormer doen tegen Galatasaray. Blauw-zwart was in beroep gegaan tegen de schorsing van de Nederlander, maar de disciplinaire commissie van de UEFA ging daar niet op in. Een domper voor Club, dat nog volop strijdt om Europees te overwinteren. Op dit moment staat het derde in z'n poule met twee punten - één punt meer dan Galatasaray.