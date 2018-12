Defensie 20 december 2018

Ik heb met verbazing het artikel gelezen over gepensioneerden die opnieuw aan de slag gaan - en in het bijzonder de passage over Erik Op de Beeck, die de switch maakte van de banksector naar Defensie. Ikzelf ben verplicht met rustpensioen gestuurd door Defensie op 56-jarige leeftijd, na een loopbaan van 40 jaar, hoewel ik er gerust nog enkele jaren bij wilde doen. Ik deed de job heel graag, maar helaas, ik was geen officier, Erik wel. Iedere Belg gelijk voor de wet? Ik denk het niet. Toch nog even dit: hij zegt "30 kilometer lopen met een rugzak is niet meer voor mij". Hij zou moeten weten dat hij vrijgesteld is van lichamelijke proeven gezien zijn leeftijd.

Pol Dequidt, Poperinge

