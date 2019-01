Defensieve zorgen voor Vrancken 31 januari 2019

KV Mechelen-speler Mamadou Bagayoko (29) trekt voor een half seizoen op huurbasis naar Red Star FC, de rode lantaarn in de Franse Ligue 2. De rechtsachter kwam dit seizoen weinig in actie voor Malinwa - twaalf wedstrijden, waarvan acht als basisspeler. De Ivoriaanse international wil in Frankrijk meer speelminuten verzamelen met het oog op de Africa Cup, komende zomer in Egypte. Na Edin Cocalic is hij de tweede verdediger die vertrekt bij KVM deze winter. En er zijn nog defensieve zorgen voor Wouter Vrancken: de Geschillencommissie wil centrale verdediger Germán Mera drie speeldagen schorsen na een slag in het gezicht van Beerschot-Wilrijk-speler Joren Dom. De club gaat in beroep tegen die beslissing, vrijdagavond kent Mera zijn straf. (ABD)

