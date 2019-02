Defensieve zorgen voor Salzburg 21 februari 2019

Salzburg-coach Marco Rose heeft kopzorgen. Centraal achterin is niet alleen Ramalho geschorst na zijn gele kaart in Brugge, ook is de Kroaat Pongracic erg onzeker voor de terugwedstrijd. Met Onguene heeft de trainer van Red Bull nog één centrale verdediger achter de hand, maar een vervanger voor Pongracic is er verder niet. Van der Werff is immers ook geblesseerd en dus wordt het voor Rose puzzelen. Als Pongracic de aftrap niet haalt, is Salzburg genoodzaakt zijn 4-3-1-2-systeem om te gooien naar een variant met drie verdedigers óf moet Rose een middenvelder centraal achterin posteren. Voorin is ook Gulbrandsen hoogst onzeker. "We hebben in de heenwedstrijd gezien tot wat Club Brugge in staat is", aldus Rose gisteren. "Nochtans waren we gewaarschuwd. Na vorige week zijn we dat nu zeker. We staan een doelpunt in het krijt, maar anderzijds hebben we een belangrijke goal op verplaatsing gescoord. Eén van beiden zal sneuvelen en ik hoop dat wij het niet zijn." De Red Bull Arena in Salzburg is niet helemaal uitverkocht. Gisteren had de Oostenrijkse club 23.500 van de 30.000 tickets aan de man gebracht. Club Brugge wordt officieel gesteund door 1.800 supporters, al zijn er nog enkele tientallen fans die net als in Dortmund in de thuisvakken zullen plaatsnemen. (TTV)

