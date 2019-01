Defensieve zorgen bij Essevee 19 januari 2019

De spoeling is flinterdun. In de selectie van Zulte Waregem voor de match tegen Antwerp zitten amper vijf verdedigers, onder wie jeugdspeler Ewoud Pletinckx. Linksachter Erdin Demir is nog niet voldoende hersteld van ziekte. Ook Johan Bjørdal kan ten vroegste volgende week hervatten door een lichte blessure. Voor Michaël Heylen is dat allerminst een optie. Hij staat nog maanden aan de zijlijn met een stressfractuur aan de rug. "Ik ben bang dat hij in de reguliere competitie niet meer zal spelen", zuchtte Dury, die blijft wachten op versterking achterin. Tot die er komt, blijft het puzzelen voor de coach. Tegen Antwerp mist hij eveneens de geelgeschorste Harbaoui. (VDVJ)