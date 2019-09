Exclusief voor abonnees Defensie VS bevestigt dat ufo-video echt is (maar het zijn geen aliens) 20 september 2019

Ja, de video's zijn echt. Nee, het zijn waarschijnlijk geen aliens. Die conclusie trekken Amerikaanse media nadat deze week drie 'ufo-opnames' opnieuw in in de actualiteit waren geraakt. Een woordvoerder van de Amerikaanse marine bevestigde dat de video's uit 2004 echt zijn. De beelden tonen 'Unidentified Aerial Phenomena' (UAP): onverklaarde verschijnselen in de lucht. De video's zijn afkomstig van de radarsystemen van Amerikaanse gevechtsvliegtuigen en tonen hoe mysterieuze, bolvormige voorwerpen met ogenschijnlijk onvoorstelbare snelheid door de lucht roetsjen.

