Exclusief voor abonnees Defensie richt zich tot moslimjongeren 03 augustus 2019

Om de komende jaren de leegloop bij Defensie op te vangen - bijna de helft van de militairen gaat binnen de vijf jaar met pensioen - richt Defensie zich in een nieuw promofilmpje op sociale media nu specifiek tot moslimjongeren. "We hebben allemaal hetzelfde uniform, dezelfde rechten en plichten", is de slagzin waarmee ze hun doelpubliek willen bereiken.

