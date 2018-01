Defensie lanceert "militaire Zalando" 20 januari 2018

Defensie gaat de ontvangst en het versturen van goederen uitbesteden aan een privépartner. Dat heeft de federale ministerraad gisteren beslist. "Een soort militaire Zalando", zegt minister Steven Vandeput (N-VA). Er komt een webplatform waar militairen materiaal kunnen bestellen, dat nadien bij hen thuis geleverd wordt. Natuurlijk komt niet alles daarvoor in aanmerking: het gaat vooral om voedsel, wisselstukken en uniformen. Munitie, wapens, scherfwerende vesten of helmen zullen wel nog door Defensie vervoerd worden. "De logistiek zal dus worden afgehandeld door een privépartner", zegt Vandeput. "Zo hebben we meer personeel en middelen om onze kerntaken te vervullen." Het 'outsourcen' zal geleidelijk gebeuren: pas tegen eind 2020 of begin 2021 zal het definitief rond zijn. (ARA)

