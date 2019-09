Defensie huurt privéjets voor 'vip-vluchten': 124 miljoen euro Marc Coppens

14 september 2019

04u52 1 De Krant De regering heeft in alle discretie - de ministerraad maakte dit niet bekend - beslist om twee Falcon 7X-toestellen van de Franse vliegtuigbouwer Dassault te huren om de toekomst van de zogenaamde 'witte vloot' te garanderen. De witte vloot van Defensie, ook wel vip-vloot genoemd, bestaat uit luxueuze passagierstoestellen die onder meer gebruikt worden voor vluchten van de koning, ministers en leden van Europese instanties.

De twee gehuurde toestellen moeten verouderde toestellen vervangen. De Falcon 7X wordt bestempeld als de 'Rolls-Royce' uit het Dassault-gamma, met luxueuze fauteuils en een ruimte die kan worden omgevormd tot een echte slaapkamer. De twee toestellen worden voor 12 jaar gehuurd. Minister van Defensie Didier Reynders bevestigt dat de regering een huurcontract van 124 miljoen euro heeft gesloten voor de toestellen. Het gaat om een 'dry-lease'-overeenkomst waarbij enkel de toestellen gehuurd worden zonder bemanning, naar analogie met de Airbus A321 die Defensie sinds enkele jaren huurt bij de Portugese maatschappij Hi Fly. Volgens Reynders kan Defensie op die manier in twaalf jaar tijd zo'n 40 miljoen euro uitsparen, of ruim 3 miljoen euro per jaar.

De vier Embraer-toestellen die nog in dienst zijn op Melsbroek, zullen verkocht worden voor zo'n 4,56 miljoen euro, schat Defensie. Wat de Falcon 900 betreft, het toestel dat al maanden aan de grond staat: dat is volgens Reynders enkel nog goed voor een museum of voor de sloop.

Dassault Falcon 7X

Lengte: 23,19 meter

Spanwijdte: 26,21 meter

Hoogte: 7,863 meter

Leeggewicht: 15,456 ton

Passagiersstoelen: maximaal 14

Kruissnelheid: 900 km/u

Maximumsnelheid: 956 km/u

Kruishoogte; 15.545 meter

Maximale reikwijdte: 11.019 km