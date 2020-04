Exclusief voor abonnees Defensie gaat op zoek naar 12 miljoen mondmaskers 29 april 2020

De federale regering heeft defensie de opdracht gegeven op zoek te gaan naar 12 miljoen stoffen mondmaskers, zo meldt minister van Defensie Philippe Goffin. "Het is nu aan onze diensten om bij een heleboel kandidaten aan te kloppen en hen een prijs te vragen, samen met nog andere elementen die belangrijk zijn bij deze overheidsopdracht", aldus Goffin. Behalve de prijs is ook de levertermijn een belangrijk criterium. Goffin zegt nog dat de situatie op de markt momenteel "zeer moeilijk" is omdat er wereldwijd een grote vraag naar mondmaskers bestaat. Volgens RTBF spreekt Goffin van een levering "in mei".

