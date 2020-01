Exclusief voor abonnees Defensie en Veiligheid 31 januari 2020

Defensie wil vanaf 2021 de studierichting 'Defensie en Veiligheid' introduceren in middelbare scholen. Daar worden uiteraard ook kaartlezen en oriëntatielopen (nieuwe naam is 'orienteering') als leerdomeinen voorgesteld. In Scandinavië (de bakermat van 'orienteering') wordt het vak al veel langer op school gegeven (en niet alleen voor 'militaire' richtingen). 'Orienteering' combineert immers heel veel einddoelen van het onderwijs in één activiteit, uiteraard oriënteren en kaartlezen zelf, maar ook bewegen en bewustzijn van de ruimte waarin men zich beweegt, ruimtelijk inzicht, snel beslissingen nemen...

Yves De Mits, voorzitter Trol vzw Orienteering Club

