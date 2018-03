DEFENSIE DEMONSTREERT F-16 OP RONDE VAN VLAANDEREN 30 maart 2018

Het Belgisch leger rekruteert, en zet daarvoor de grote middelen in. Zo staat er sinds gisteren een F-16 aan het Steenplein in Antwerpen. Bij de start van de Ronde van Vlaanderen nu zondag moet het toestel één van de trekpleisters worden en vooral jongeren lokken. Die kunnen plaatsnemen in de cockpit en krijgen er deskundige uitleg van piloten en mecaniciens. Het toestel, dat niet meer gebruikt wordt voor missies, werd gisteren vanuit de luchtmachtbasis van Bevekom in Waals-Brabant naar Antwerpen gevoerd.