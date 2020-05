Exclusief voor abonnees Defensie bestelt 15 miljoen mondmaskers bij 'schimmig' postbusbedrijf 09 mei 2020

De Belgische modefederatie Creamoda is verontwaardigd nu Defensie 15 miljoen mondmaskers heeft besteld bij Avrox, een Luxemburgs postbusbedrijf. "We gingen in op de noodkreet van de overheid om de Belgische bevolking van de beloofde mondmaskers te kunnen voorzien, maar de ene minister na de andere werd verantwoordelijk", zegt Creamoda-directeur Erik Magnus. "En toen besliste de regering op 27 april uit het niets dat Defensie de aankoop moest regelen. Wekenlange onderhandelingen bleken verloren tijd en moeite." Tal van Belgische bedrijven werkten zich uit de naad om drie dagen later al een dossier in te dienen dat aan alle voorwaarden voldeed. "En dan volgde de slag: de grootste bestelling gaat naar een Luxemburgs bedrijf dat niemand in de Belgische mode- en textielindustrie kent." Avrox is inderdaad niet meer dan een postbus in Luxemburg-stad. "Binnen de zeven dagen moeten ze stalen ter beschikking stellen om te kunnen testen", reageert Defensie. "Op 24 mei moeten alle maskers geleverd zijn in Peutie. Ze worden pas betaald na levering en op voorwaarde dat de maskers conform zijn verklaard." (CMG)

