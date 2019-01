Defect verkeerslicht oorzaak aanrijding oma en kleinkinderen? 29 januari 2019

Bij een ongeval in Schaarbeek zijn gisterochtend een grootmoeder en haar twee kleinkinderen van 3 en 7 jaar zwaargewond geraakt toen ze aangereden werden door een auto. Volgens buurtbewoners moet de oorzaak gezocht worden in het verkeerslicht aan het zebrapad. "Dat springt gewoonweg nooit op groen voor voetgangers. Je kan wel op een knopje duwen, maar vervolgens gebeurt er niets." Mogelijk zag de oma 'haar' tram naderen en besloot ze daarom toch maar snel over te steken, opdat de kleinkinderen niet te laat op school zouden komen. Er is een onderzoek opgestart naar de exacte omstandigheden van het ongeval. (WHW)