Defect gasvuurtje man sterft door CO-vergiftiging

Een 72-jarige man uit het Vlaams-Brabantse Glabbeek is zaterdag omgekomen door CO-vergiftiging. Louis Degroodt werd door zijn zus en schoonbroer bewusteloos in de badkamer gevonden. Politie, brandweer en hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar er kon geen hulp meer baten. Metingen van de brandweer toonden een zeer hoge concentratie van koolstofmonoxide aan, zelfs tot in de kelder van de woning. Een oud gasvuurtje in de badkamer was allicht de oorzaak.