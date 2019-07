Exclusief voor abonnees Defect cruiseschip wordt hersteld op transportschip van Boskalis "WERELDPRIMEUR" 03 juli 2019

"Een wereldprimeur", noemt Boskalis uit het Nederlandse Papendrecht het zelf. Nochtans heeft het beursgenoteerde bergingsbedrijf al wat opmerkelijke klussen op zijn actief, zoals onlangs de berging van de twee aangevallen olietankers in de Straat van Hormuz. Ditmaal gaat Boskalis het cruiseschip de Carnival Vista, dat plaats biedt aan bijna 4.000 passagiers en ruim 300 meter lang is, ophalen met zijn halfafzinkbaar transportschip BOKA Vanguard. Het cruiseschip ligt sinds 21 juni door een probleem met de voortstuwing stil op de Bahama's. Voor de reparatie is een droogdok nodig, maar dat is in de regio niet voorhanden. Boskalis laat op 12 juli het dek van de BOKA Vanguard zakken tot onder het water. Het cruiseschip wordt vervolgens boven het dek gesleept, waarna het dek weer omhoog komt en het cruiseschip boven water kan worden vervoerd. Dan gaat het richting een werf in Freeport. Daar wordt het gerepareerd, terwijl het op het transportschip blijft liggen.

