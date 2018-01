DEERLIJK SPORT-VK DADIZELE A 0-1 22 januari 2018

De topper werd een gesloten wedstrijd met weinig kansen. In het geharrewar trof thuisspeler Bultynck (28') de paal. Na de rust waren de bezoekers dominant en het meest in de aanval. Na een vrijschop legde Cottenier de bal terug, Devisch trapte binnen. Er was daarbij fel protest wegens buitenspel van Cottenier. Deerlijk nam risico's, Dadizele was daardoor gevaarlijk op de counter. Ook de leider kreeg nog een paar kansen, maar het was telkens net niet (over of naast).

