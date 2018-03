DEERLIJK SPORT-OL. LEDEGEM A 2-1 26 maart 2018

Al in de eerste minuut redde doelman Rogiers schitterend een lob van bezoeker Vervaeke in corner. Op die stilstaande fase zag Steward zijn kopbal gered door de keeper. Bultynck trapte een vrijschop vanaf zo'n 25 meter in de kruising (1-0). Buyltynck liep na 21 minuten liep een paar man voorbij, Leenaert redde op de lijn. Na hands van Van Poucke wees de ref naar de stip De Gryse faalde niet (1-1). Met een achterwaartse kopbal versloeg bezoeker Stragier zijn eigen doelman. Bultynck zette weer een paar man in de wind en besloot op de doelman. De leider had het na de pauze heel moeilijk. Rogiers redde na 62 minuten met de voet een open kans van de ervaren Vervaeke.

HLN

