DEERLIJK SPORT-FC MOEN 4-0 19 februari 2018

Na een corner probeerde Aaron Molisse het aan de tweede paal in één tijd, de doelman redde in hoekschop. Na een voorzet van Aaron Molisse scoorde Peci aan de tweede paal. Hij deed dat op dezelfde plaats over, de voorzet was dit keer van Bultynck. Stragier scoorde vanaf zo'n 35 meter. Na een vrijschop van Stragier viel een derde goal. A. Molisse werd onderuit gehaald, de doelman redde de penalty van Van Poucke (64'). Pardo (M) besloot na 75' op de vuisten van Rogiers. Mahieu (M) kreeg in de slotminuten zijn tweede geel.