Deerlijk pakt tekort aan animatoren aan

Dat speelpleinwerkingen overal in Vlaanderen te kampen krijgen met een tekort aan animatoren, kwam enkele dagen geleden nog in het nieuws. In Deerlijk worden alvast een aantal maatregelen ingevoerd om de kwaliteit van de speelpleinwerking te kunnen blijven garanderen. Maatregelen zijn onder andere het optrekken van de minimumleeftijd van kinderen die kunnen komen, de invoering van een maximumgrens van het aantal kinderen per dag ingeschreven en een maximum aantal kleuters voor zwemuitstappen. " We voeren een aantal aanpassingen door aan het reglement die de kwaliteit van onze werking garanderen, maar ook onze monitoren motiveren", zegt schepen van Jeugd, Bert Schelfhout (Open Vld). "Voortaan kunnen kinderen enkel vanaf het jaar dat ze 4 worden naar de speelpleinwerking, en niet langer vanaf 2,5 jaar." Inschrijven voor de speelpleinwerking kan ten vroegste twee weken voor de start van iedere vakantie. In de kleine vakanties zijn er gemiddeld 11 monitoren elke dag present, in de grote vakantie zijn dat er 13.

