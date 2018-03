Deense uitvinder blijft erbij: "Dood journaliste was ongeluk" 09 maart 2018

De Deense uitvinder Peter Madsen blijft ontkennen dat hij de Zweedse journaliste Kim Wall heeft vermoord. Dat zei zijn advocaat gisteren, op de eerste dag van het proces. De uitvinder nam de journaliste in augustus vorig jaar mee in zijn circa 17 meter lange duikboot. De autoriteiten vonden haar hoofd, romp, armen en benen later terug in het water. Haar lichaam was in stukken gezaagd. De uitvinder zei eerder al dat de dood van Wall aan boord van de onderzeeër een ongeluk was. Maar volgens de aanklager nam Madsen een zaag, een mes en een puntige schroevendraaier mee aan boord, en heeft hij Wall mishandeld, gemarteld en vermoord.