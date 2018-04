Deense gezelligheid is zo uniek dat ze werelderfgoed kan worden Hygge 14 april 2018

Knisperende haardvuren en zelfgebreide wollen truien, maar ook een huiselijk diner of een simpele wandeling: dat alles is 'hygge', de verzamelnaam voor de Deense gezelligheid die er tot levenskunst is verheven. Ze is zelfs zo uniek dat de Denen haar door Unesco willen laten erkennen, in de categorie 'immaterieel cultureel erfgoed'. "Hygge - waarbij de klemtoon op samenhorigheid en gelijkheid ligt - is niet alleen voor het Deense volk", vindt Meik Wiking van het Happiness Research Institute in Denemarken. "Met de toenemende maatschappelijke druk, is het voor iedereen die dit unieke ritueel toepast. " Op de lijst van immaterieel erfgoed staan al onder meer de Turkse koffiecultuur en het mediterrane dieet.

