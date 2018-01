Deense dog op wandel in dakgoot 00u00 0

Het was geen brand en ook geen kat in een boom: de brandweer van Sint-Niklaas is gistermiddag moeten uitrukken voor... een hond in een dakgoot. Geen chihuaha bovendien, maar een uit de kluiten gewassen Deense dog - een dier dat al snel zo'n 50 kilo weegt. Het dier bleek ontsnapt te zijn door een dakraam van een studio. Via de dakgoot was de hond op wandel gegaan. Hij zat al enkele huizen verder toen de brandweer arriveerde. Bij het zien van de hulpdiensten klauterde de hond snel via het raam terug naar binnen. Omdat er van zijn baasje geen spoor was, legde de brandweer zandzakken op het dakraam om een nieuwe ontsnapping te vermijden. (PKM)

