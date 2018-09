Deense bond bereikt akkoord met spelers 07 september 2018

Denemarken kan zondag weer een beroep doen op zijn internationals voor het Nations League-duel tegen Wales. De spelersvakbond sloot een voorlopig akkoord met de Deense federatie omtrent de portretrechten. "Het is een stap in de goede richting. De spelers zijn blij dat ze zich kunnen concentreren op de match tegen Wales", luidt het. Door de onenigheid tussen spelers en bond moest Denemarken woensdag met een elftal zonder A-internationals aantreden in de oefenmatch tegen Slovakije. Die experimentele ploeg beperkte de schade: 3-0. (VH)

