Deelt Maaseik al eerste uppercut uit? VOLLEYbal 23 maart 2019

00u00 0

Amper twee speeldagen ver in de Final Four en de resultaten van vanavond kunnen al bepalend zijn voor de rest van de nacompetitie. Na de 3-1-nederlaag op de openingsspeeldag in Aalst, is thuisverlies voor Roeselare tegen landskampioen Maaseik uit den boze. Want als dat gebeurt en als Aalst straks de drie punten pakt in Menen, dan moet Roeselare in de vier resterende speeldagen nog zes punten weten goed te maken als het de titelfinales wil bekampen. "En toch geloof ik niet dat het resultaat van vanavond al doorslaggevend is", zegt Stijn Dejonckheere. "Wij hebben met velen van deze groep al meer dan tien keer voor zo'n situatie gestaan en meestal komen we er goed uit. Maaseik mag dit seizoen misschien minder sterk voor de dag komen, toch vrees ik de Limburgers omwille van hun fysieke kwaliteiten." (MPM)

